Olay, akşam saatlerinde Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerindeki yolda meydana geldi. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolda, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan yaşandı. Tepelik alandan düşen kaya ve toprak parçaları nedeniyle yolun üniversiteye giden şeridi ulaşıma kapandı. Trafik tek şeritten jandarma kontrolünde sağlanırken, yolun açılması için İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
