AKP iktidarındaki ekonomik çöküntü, vatandaşı ekmek bile alamaz hale getirirken, yoksul vatandaş artık sofrasına bayat ekmek koymaya başladı. Türkiye’nin başkenti Ankara’da unlu mamuller de satan bir süpermarket, camekanına ‘Bayat ekmek 6 lira’ ilanı astı. Market sahipleri bayat ekmeğe rağbet olduğunu belirtirken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Vatandaşımız bayat ekmeğin peşine düştü bu durum ekonomik çaresizliğin çok açık bir göstergesi’’ dedi.

RAĞBET VAR

Ankara’da en ucuz ekmek 15-20 TL arasında fiyatla satılıyor. Etimesgut’taki süpermarket ise bir gün önceden kalan ve bayatlayan ekmekleri indirimli fiyata satışa çıkarıyor. Bir gün önceden kalan ekmekler ‘bayat ekmek’ etiketli ile 6 liradan satıyor. Market çalışanları bayat ekmek satışına 14 Şubat günü başladıklarını ve satılmayan ekmekleri bu yöntemle değerlendirdiklerini belirterek, “Bayat ekmek çöpe gitmiyor ve ihtiyaç sahibi de ucuza alıyor. Rağbet de var, vatandaş ekonomik nedenlerle ucuz fiyata bayat ekmek alıyor’’ açıklamasını yaptı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Vatandaşımız bayat ekmeğin peşine düştüyse bu durum, ekonomik çaresizliğin açık bir göstergesidir. Geldiğimiz nokta sözün bittiği yerdir’’ ifadelerini kullanarak, “Yarı fiyata bayat ekmek satılan bir ülkede ciddi biçimde kriz var demektir” diye konuştu.

Derin yoksulluk var

Yaşanan tabloda ekonomik başarı adı altında vatandaşın bayat ekmeğe muhtaç kaldığını aktaran. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şöyle devam etti: “Ülkede durumun üzerini örten ve ‘ekonomik başarı’ diyerek hikaye anlatanlar, milletin yaşadığı gerçekleri görmüyor. İktidar vatandaşını bayat ekmeğe muhtaç hale getirdi. Yanlış ekonomi politikaları sonucu gelir adaletsizliği ve derin bir yoksulluk var.”