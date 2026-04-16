Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde ticareti”, “mala zarar verme”, “6136 sayılı kanuna muhalefet” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarını işledikleri belirlenen 287 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, 13 Nisan’da Adana merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Antalya, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek haklarında yakalama kararı bulunan 287 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2’si otomatik 18 tabanca ve 25 şarjör, 2 av tüfeği, 1128 fişek ve mermi, 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 lira ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira değerindeki 2 iş yeri ile 5 araca el konuldu. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 287 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.