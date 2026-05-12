Nevşehir’in hayvancılıkla geçinen bölgelerinden biri olan İnallı köyü, sabah saatlerinde ağır bir felaket haberiyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, besici İsa Özhan’a ait 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla giren bir kurt, sürüye saldırarak katliam yaptı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE BÜYÜK ŞOK

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayvanlarını kontrol etmek için ağıla giden İsa Özhan, gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Yapılan incelemelerde koyunlardan 50'sinin olay yerinde telef olduğu, 8'inin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm yatırımını bu sürüye yaptığını belirten Özhan, yaşadığı mağduriyetin tarif edilemez olduğunu dile getirdi.

'DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUM'

Bütün bir yıl boyunca verdiği emeğin bir gecede heba olduğunu ifade eden dertli yetiştirici, ekonomik olarak büyük bir çıkmaza girdiğini vurguladı. Satışa hazırladığı hayvanlarını kaybeden Özhan, "Zararım çok büyük, ne yapacağımı bilemiyorum. Kurban Bayramı için bu hayvanları yetiştirmiştim. Devlet büyüklerimizin bu zor günümde elimden tutmasını bekliyorum," diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Bölgedeki diğer yetiştiriciler ise benzer saldırıların tekrarlanmasından endişe duyduklarını belirterek, yetkililerin önlem almasını talep etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.