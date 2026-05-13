Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde meydan kavgası çıktı. Edinilen bilgiye göre, halde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. ARBEDE DE POLİSLER YARALANDI Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i hakkında bıçaklama yaralama, 6'sı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

