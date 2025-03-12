Leyla Aydoğan/Sözcü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’de üretilen elektrikli araçlara yönelik kredi limitlerini yeniden güncelledi. Karara göre, kredi alt limiti 1 milyon 600 bin TL’den 2,5 milyon TL’ye çıkarıldı. Şu an için Türkiye’de üretim yapan tek elektrikli otomobil markası Togg olduğu için, bu güncellemenin Togg’a özel olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, kararın olası etkilerini Sözcü’ye değerlendirdi.

TOGG'A ÖZEL BİR GÜNCELLEME Mİ?

Özpeynirci, BDDK’nın güncellemesinin yalnızca Togg’a özel bir düzenleme olduğunu vurguladı. Hyundai’nin Türkiye’de üreteceği elektrikli aracın küçük sınıfta olacağını ve bu fiyat aralığında yer almayacağını belirten Özpeynirci, BYD’nin ise henüz hangi modeli üreteceğinin kesinleşmediğine dikkat çekti. BYD’nin Türkiye’de şarj edilebilir hibrit üretmesinin daha muhtemel olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Chery’nin Türkiye’de henüz üretime başlamadığını ve planlanan üretimin 2026’nın sonuna doğru gerçekleşebileceğini ifade eden Özpeynirci, bu güncellemenin tamamen Togg’a yönelik bir karar olduğunu söyledi.

FİYAT ARTIŞI MI GELİYOR?

Özpeynirci, kredi limitinin artırılmasının iki olası nedeni olabileceğini belirtti:

Togg’un fiyatına zam yapılacak: Daha önce 1,6 milyon TL olan alt limit, şimdi 2,5 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu, Togg’un fiyatlarında artış yaşanabileceğine işaret ediyor.

Elektrikli araçların ÖTV’sine zam gelebilir: ÖTV düzenlemesiyle birlikte fiyatlar yukarı çekilebilir.

Özpeynirci, geçen yıl da benzer bir güncellemenin Mart ayında yapıldığını ve bunun ardından fiyatların arttığını hatırlatarak, benzer bir senaryonun tekrar yaşanabileceğini öne sürdü.

DEVLET DESTEĞİ OLMADAN SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Özpeynirci’ye göre, Togg’un şu an en büyük avantajı devlet destekli krediler. Devlet bankaları Togg için neredeyse sıfır faizli kredi sağlarken, diğer otomobil markalarına benzer bir destek verilmediğini vurgulayan Özpeynirci, bu durumun sürdürülebilir olup olmadığı konusunda soru işaretleri olduğunu söyledi.

Togg’un bilançolarında zarar açıklamasının normal olduğunu ancak devlet desteği olmadan ayakta kalmasının zor olacağını belirten Özpeynirci, Togg’un hedeflerinin gerisinde kaldığını ifade etti. İlk yıl 20 bin adet satış gerçekleşirken, 2023’te hedefin 70 bin olmasına rağmen toplamda 30 bin civarında araç satıldı.

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YENİ DESTEKLER GEREKLİ

Özpeynirci, Togg’un devlet destekleriyle ayakta kalmaya çalıştığını ancak Türkiye’de faaliyet gösteren diğer otomotiv üreticilerine de benzer teşviklerin sağlanması gerektiğini vurguladı. Avrupa pazarının daraldığını ve Türkiye’de üretim yapan büyük markaların ihracat şansının azaldığını belirten Özpeynirci, “Eğer bu teşvikler sadece Togg’a özel kalırsa, önümüzdeki yıllarda Türkiye otomotiv sanayisini ciddi bir daralma bekliyor” dedi.

Yeni uygulama kapsamında kullanılacak azami kredi ve vadeler şu şekilde belirlendi:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için 24 ay,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için 12 ay olacak.

Kredi kullanım oranları ise şu şekilde düzenlendi:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için %70,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için %50,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için %30,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için %20,

7,5 milyon TL’nin üzerindeki araçlar için ise kredi imkanı sunulmayacak.,