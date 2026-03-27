Survivor’daki performansıyla hafızalara kazınan Sahra Işık, annelik süreciyle de gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğlu Pamir’i kucağına alan Işık, bu kez bebeğinin konuşmaya başladığı anları anlattı.

“ANNE” BEKLEDİ, BAŞKA KELİME GELDİ

Bebeğinin ilk kez “anne” demesini beklediğini dile getiren Işık, beklediği anın farklı geliştiğini söyledi. Ünlü isim, “Bundan 1 ay önce ilk kelimesi ‘dede’ oldu, sonra ‘gel gel’ dedi. Peki ‘anne’ nerede?” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Işık’ın samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Pek çok kullanıcı benzer deneyimlerini paylaşırken, ünlü ismin sözleri takipçilerini hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Survivor 2014’ün unutulmaz isimlerinden Sahra Işık, 1991 yılında doğdu. Voleybol kariyeriyle tanınan Işık, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansın yanı sıra modellik deneyimleriyle de dikkat çekti.

2013 yılında katıldığı Best Of Model yarışmasında üçüncülük elde eden Sahra Esra Işık, aynı yıl Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.