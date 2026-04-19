Nijerya'nın Lagos eyaletinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hassas bir operasyonla, kamuoyunda "bebek fabrikası" olarak bilinen yasa dışı bir merkez çökertildi. Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) birimlerinin Badagry bölgesinde aldığı kritik istihbarat doğrultusunda harekete geçmesiyle, insanlık dışı koşullarda tutulan 17 hamile kadın ve 10 çocuk özgürlüğüne kavuşturuldu.

NSCDC Lagos Müdürü Adedotun Keshinro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonun hedefi olan tutsak evinde yaşları 18 ile 35 arasında değişen kadınların alıkonulduğunu doğruladı. Suç şebekesine yönelik baskında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan çocukların ve kadınların koruma altına alındığı bildirildi.

"BEBEK FABRİKASI" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Nijerya'da "bebek fabrikası" olarak adlandırılan bu yapılar, kaçırılan veya kandırılarak alıkonulan kadınların zorla hamile bırakıldığı ve dünyaya gelen bebeklerin yasa dışı yollardan satıldığı suç merkezleri olarak biliniyor. Yetkililer, bölgedeki benzer yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerin ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.