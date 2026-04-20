İspanya'nın popüler tatil bölgelerinde faaliyet gösteren 50 yaşındaki adam, gittiği restoranlarda hesabı ödememek için dramatik bir yöntem geliştirdi: Kalp krizi geçiyormuş gibi yaparak kendini yere atmak.

En az 20 farklı restoranda aynı "tiyatroyu" sergileyen adam, hukuk sistemindeki boşluklardan yararlanarak uzun süre yakayı kurtarmayı başardı.

Restoran sahiplerinin ifadelerine göre, Litvanyalı adamın değişmez bir "gastronomik ritüeli" vardı.

Genellikle Rus salatası ve yanında viski sipariş eden dolandırıcı, yemeğinin tadını çıkardıktan sonra hesap aşamasına geçiyordu.

Gittiği restorantlardan birinin müdürü, adamın performansını şu sözlerle anlatıyor: "Çok teatraldi. Bir anda göğsünü tutup titremeye başlıyor, ardından kendini dramatik bir şekilde yere bırakıyordu."

Adamın defalarca tutuklanmasına rağmen her seferinde serbest kalması, bölge esnafını çileden çıkardı.

İspanyol hukukuna göre, her bir olaydaki hesap tutarı düşük olduğu için bu eylemler "küçük suç" (misdemeanor) kapsamında değerlendiriliyordu. İki küçük para cezasını ödemeyi reddetmesi üzerine 42 günlük bir hapis cezasına çarptırılan adam için restoran sahipleri şimdi güçlerini birleştiriyor.