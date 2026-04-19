Tunceli'de altı yıl önce kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için ailesinin adliye önündeki bekleyişi sürüyor.

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e seslendi.

Anne Bedriye Doku, "Sen utanmadın mı? Sen utanmadın mı? Sen Allah'tan da mı korkmadın? Sen geziyordun biz sana diyorduk 'Allah razı olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dönemin Valisi Sonel, Gülistan'ı arama faaliyetlerine katılıyor, Uzunçayır Barajı ve Dinar Köprüsü civarındaki aramaları yönetiyor, sık sık fotoğraf veriyordu.