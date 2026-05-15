Küresel yatırım bankası UBS, gümüş piyasasına yönelik beklentilerini güncelledi. Banka stratejistleri tarafından yayımlanan son raporda, zayıflayan yatırım talebi durağan endüstriyel tüketim ve artan maden arzı nedeniyle piyasadaki arz açığının önemli ölçüde daralacağı öngörüldü. Bu durumun, gümüşün farklı vadelerdeki yükseliş potansiyelini sınırladığı ifade edildi.

ENDÜSTRİYEL TALEP AZALDI

UBS stratejistleri Wayne Gordon ve Dominic Schnider tarafından kaleme alınan raporda yüksek fiyatların talep üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Raporda, "2026 yılı için, yüksek fiyatlar nedeniyle güneş paneli sektöründen gelen talebin zayıflamasını bekliyoruz. Aynı zamanda artan maliyetler gümüş eşya ve mücevherat talebi üzerinde de baskı kuruyor. Bu kanallardaki toplam talep düşüşünün yaklaşık 50 milyon ons olacağını tahmin ediyoruz" denildi.

YATIRIMCI GÜMÜŞTEN UZAKLAŞIYOR

Yatırım tarafındaki verileri de paylaşan UBS analistleri, bilinen toplam ETF (Borsa Yatırım Fonu) stoklarının yaklaşık 70 milyon ons azalarak 794 milyon onsa gerilediğini, net spekülatif vadeli işlem pozisyonlarının ise 100 milyon onsun hemen üzerine çekildiğini belirtti.

Banka, bu gelişmelere paralel olarak yıl sonu yatırım talebi tahminini 400 milyon onstan 300 milyon onsa indirdi. Analistler, yılbaşından bu yana gerçekleşen çıkışlar göz önüne alındığında, bu rakamın bile "cömert" bir tahmin olduğunu vurguladı.

FİYAT HEDEFLERİ KESKİN ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Piyasadaki arz-talep dengesizliğinin yeniden değerlendirilmesi sonucu UBS, fiyat hedeflerini şu şekilde revize etti:

2026 2. Çeyrek Sonu: 100 dolardan 85 dolara çekildi.

Eylül Hedefi: 95 dolardan 85 dolara düşürüldü.

2026 Yıl Sonu: 85 dolardan 80 dolara revize edildi.

Mart 2027 Öngörüsü: 85 dolardan 75 dolara indirildi.

UBS, 2026 yılı gümüş piyasası arz açığının, önceki tahmin olan 300 milyon onstan keskin bir düşüşle 60-70 milyon onsa gerileyeceğini öngörüyor.

ALTIN, GÜMÜŞ İÇİN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Stratejistler, gümüş fiyatlarında daha derin bir çöküş yaşanmamasının temel nedeninin altın fiyatlarındaki güçlü seyir olduğunu belirtti. Altın ile gümüş arasındaki korelasyonun son dönemde arttığını ifade eden uzmanlar, "Altın fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesini bekliyoruz; bu durum gümüş için önemli bir çıpa görevi görecektir," değerlendirmesinde bulundu. Banka, altın-gümüş rasyosunun zaman içerisinde 75-80 bandına yerleşmesini bekliyor.

MADEN ARZINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Arz tarafında ise daha güçlü bir tablo çizen UBS, maden üretiminin yaklaşık 850 milyon onsa ulaşmasını bekliyor. Strateji olarak, doğrudan uzun (alım) pozisyon taşımak yerine volatilite satışını tercih ettiklerini belirten Gordon ve Schnider, "Önümüzdeki üç ay boyunca 'carry' getirisi elde etmek için aşağı yönlü riskleri satmayı cazip buluyoruz," ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatları, Perşembe günü spot piyasada günlük %3,21 kayıpla ons başına 84,68 dolar seviyelerinden işlem görerek düşüş eğilimini sürdürdü.