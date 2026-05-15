2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Milli takım teknik direktörü Rudi García, düzenlediği basın toplantısı ile kadroda yer alacak isimleri duyurdu.

Mika Godts'un Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Mart ayı sonunda ABD ile oynanan dostluk maçında ilk kez milli formayı giyen Ajax'ın kanat oyuncusu, bu sezon 31 maçta 17 gol ve 12 asist kaydetse de Garcia'yı ikna edemedi. Milli takım teknik direktörü Garcia, sol kanat pozisyonu için Jeremy Doku ve Leandro Trossard'ı kadroya dahil etti.

Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Youri Tielemans gibi isimler de adını Dünya Kupası kadrosuna yazdırdı.