Şubat ayında 16 yaşındaki T.T.'ye gönderdiği mesajların ifşa olmasının ardından CHP'den uzaklaştırılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
Dede'nin taciz ettiği öne sürülen 17 yaşındaki T.T. hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Dün akşam saatlerinde Trabzon yönüne giden Adem H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde T.T'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.T.'nin kazada boynunun kırıldığı ve entübe edildiği öğrenildi.
Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
"Çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olan T.T.'nin sıradaki duruşmasının 24 Nisan'da görüleceği öğrenildi.