Bursa'da dün İstanbul Yolu Caddesi üzerinde sefer yapan bir belediye otobüsünde yolculuk eden iki kadın arasında koltuk tartışması yaşandı. 'Yer verme' anlaşmazlığı nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek hakaretlerin edildiği bir kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirinin üzerine yürüdüğü ve bağrışmaların yükseldiği anlarda, otobüs şoförü ve araçtaki diğer vatandaşlar araya girerek durumu sakinleştirmeye çalıştı.
Yolcuların müdahalesiyle bir süre sonra yatışan gerginliğin ardından, kavgaya karışan kadınlar otobüsten inerek ayrıldı.