Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediyenin kesin hesap bütçesi görüşmeleri sırasında gündeme gelen taşınmaz devri iddiası tartışma yarattı. CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun, belediyeye bağlı Körpaş A.Ş.’nin SGK ve vergi borçlarına karşılık devredilen toplam 451 milyon TL değerindeki arsaların bütçe kayıtlarında gösterilmediğini ileri sürdü. Belediye Başkanı Şener Söğüt ise işlemlerde hata olabileceğini kabul ederken, kamu zararının söz konusu olmadığını savundu.

“451 MİLYON TL’LİK TAŞINMAZ BÜTÇEYE YANSITILMADI”

Meclis toplantısında konuşan CHP’li Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Erkan Uygun, 7 Nisan 2025 tarihinde Körpaş A.Ş.’nin SGK prim borçlarına karşılık 19 bin 819,86 metrekare büyüklüğündeki bir arsanın devredildiğini söyledi. Uygun, söz konusu taşınmazın değerinin 362 milyon 688 bin TL olduğunu ifade etti. Aynı tarihte şirketin vergi borçlarına karşılık 5 bin 892,49 metrekarelik başka bir taşınmazın daha devredildiğini belirten Uygun, bu taşınmazın değerinin ise 88 milyon 387 bin 350 TL olduğunu kaydetti.

Uygun, iki işlem toplamında 451 milyon 75 bin 350 TL’lik taşınmaz devri gerçekleştiğini ancak bu tutarın kesin hesap cetvelinde “sermaye geliri” olarak yer almadığını öne sürdü.

“BÜTÇE DENGESİ OLDUĞUNDAN FARKLI GÖSTERİLDİ”

Taşınmaz devirlerinin bütçe hesaplarına işlenmemesinin mali tabloyu doğrudan etkilediğini savunan Uygun, kesin hesap bütçesinde gelir ve gider kalemlerinin birbirine yakın gösterildiğini söyledi. Uygun, bütçedeki yaklaşık 90 milyon TL’lik farkın kredi kullanımıyla kapatıldığını ifade ederek, yüz milyonlarca liralık taşınmaz devrinin hesaplara dahil edilmemesinin bütçe dengesini olduğundan farklı gösterdiğini ileri sürdü.

Belediye yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise işlemlerin muhasebe kayıtlarına yansıtılmasında teknik hata bulunabileceği, ancak kamu kaynaklarını zarara uğratan bir durumun olmadığı savunuldu.

BÜTÇE RAKAMLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Körfez Belediyesi’nin kesin hesap bütçesinde giderler 2 milyar 170 milyon TL, gelirler ise 2 milyar 80 milyon TL olarak açıklandı.

Muhalefet, yüz milyonlarca liralık taşınmaz devrinin bütçe kalemlerinde yer almamasının “şeffaflık” tartışmasını büyüttüğünü belirtirken, CHP’li Erkan Uygun tüm mali işlemlerin eksiksiz ve doğru şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiğini vurguladı.