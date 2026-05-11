Bengü, Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin’de verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, sahnede seslendirdiği parçalarla binlerce müzikseveri coştururken, “Saygımdan” adlı şarkısının seyirciler tarafından hep bir ağızdan söylenmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Seyircilerin şarkıya eşlik ettiği o anlarda duygulanan Bengü’nün sahnedeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve büyük ilgi gördü.

DAHA ÖNCE DE AĞLAMIŞTI

Öte yandan sanatçının benzer bir duygusal anı da 2023 yılında Ankara konserinde yaşanmıştı. O dönem “Ağla Kalbim” performansı sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan Bengü’nün, özel hayatında da hassas bir süreçten geçtiği magazin kulislerinde konuşulmuştu.