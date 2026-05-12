Bazı yollar sadece ulaşım içindir, bazıları ise başlı başına bir varış noktası. İtalya Alpleri'nin kalbinde, gökyüzüne doğru bir zikzak çizen Stelvio Geçidi (Passo dello Stelvio), dünyanın en heyecan verici ve fotojenik yollarından biri olarak kabul ediliyor.

BENİM DİYEN ŞOFÖRÜ YANILTAN YOL

Deniz seviyesinden tam 2.757 metre yükseklikte bulunan Stelvio, Doğu Alpler'in en yüksek ikinci asfalt geçididir. Ancak onu dünya çapında bir fenomen haline getiren yüksekliği değil, kuzey yamacındaki o meşhur 48 keskin virajıdır. Sürücülerin "saç tokası" (hairpin turn) olarak adlandırdığı bu virajlar, yolu yukarıdan bakıldığında devasa bir labirente veya bir sanat eserine dönüştürüyor. Ancak bu yolda yanılmadan ilerlemek de her şoförün başarabileceği bir şey değil.

DÜNYANIN EN İYİSİ İLAN EDİLDİ

Dünyaca ünlü otomobil programı Top Gear tarafından "Dünyanın en iyi sürüş yolu" ilan edildiğinden beri, burası her sürücünün ölmeden önce yapılacaklar listesinde ilk sırada.

Stelvio, Sadece motorlu araçlar için değil, bisikletçiler için de bir dayanıklılık testi. İtalya Bisiklet Turu'nun (Giro d'Italia) en ikonik ve zorlu tırmanışlarından biridir. Yol boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün değişimine, zirvede ise yaz aylarında bile görebileceğiniz kar kütlelerine şahit olursunuz.

KISITLI ZAMAN, UNUTULMAZ DENEYİM

Eğer bir gün direksiyonu bu efsane rotaya kıracaksanız şunları unutmayın:

Zamanlama Her Şeydir: Geçit, yoğun kar yağışı nedeniyle genellikle Haziran'dan Ekim başına kadar açıktır. Gitmeden önce yol durumunu mutlaka kontrol edin.

Sabahın İlk Işıklarını Yakalayın: Yaz aylarında burası bir panayır alanına dönebilir. Karavanlar, motosiklet grupları ve otobüsler gelmeden, gün ağarırken orada olmak sürüş keyfinizi ikiye katlar.

Frenlerinize Güvenin: 48 keskin virajı tırmanmak kadar inmek de bir sanattır. Sürekli fren kullanımı balatalarınızı ısıtabilir, motor frenini kullanmayı ihmal etmeyin.

Bu yolun temelleri 1820'li yıllarda Avusturya İmparatorluğu tarafından atıldı. O günün teknolojisiyle, bu kadar sarp bir yamaca böylesine karmaşık bir yapıyı inşa etmek imkansız gibi görünse de, bugün Stelvio mühendisliğin doğaya meydan okuyuşunun en güzel sembollerinden biri.