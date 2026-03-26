Son dönemde yükselen akaryakıt fiyatları, otomobil alacak ya da mevcut aracını değiştirmek isteyen sürücüler için en önemli kriterlerden biri haline geldi. Tüketiciler daha az yakan modellere yönelirken, bazı araçlar fabrika verilerinin üzerine çıkan tüketimleriyle dikkat çekiyor.

BEKLENTİYİ KARŞILAMAYAN MODELLER

Uzmanlara göre kağıt üzerinde ekonomik görünen bazı otomobiller, gerçek kullanımda aynı performansı sunamayabiliyor.

Özellikle şehir içi kullanım, sürüş tarzı ve bakım durumu gibi faktörler yakıt tüketimini ciddi şekilde etkiliyor. Bu durum da araç sahiplerini hem maddi açıdan zorluyor hem de memnuniyetsizlik yaratıyor.

Otomobil içerikleriyle bilinen pufiduf’un paylaştığı listeye göre, yakıt tüketimi yüksek olan bazı modeller şöyle:

YAKITI SU GİBİ TÜKETEN OTOMOBİLLER

-Opel Insignia 1.6 Turbo 170 HP – 11 litre

-Opel Astra 1.4 Turbo 140 HP – 11 litre

-Chery Tiggo 7-8 Pro 1.6 Turbo 183 HP – 12 litre

-Kia Sportage 1.6 135 HP – 13 litre

-Opel Vectra 2.0 136 HP – 13 litre

-Honda CR-V 2.0 150 HP – 13 litre

-Chevrolet Captiva 2.0 150 HP – 13 litre

-Renault Laguna 2.0 140 HP – 14 litre

-Volkswagen Passat 2.0 FSI 150 HP – 14 litre

-Ford Mondeo 2.0 145 HP – 14 litre

-Toyota Avensis 2.0 147 HP – 15 litre

-Fiat Marea 2.0 154 HP – 15 litre

Uzmanlar, otomobil tercihinde yalnızca fabrika verilerine değil, gerçek kullanıcı deneyimlerine ve sürüş alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aksi halde “benzini su gibi içen” bu araçlar, sahiplerini deyim yerindeyse aracını kapının önünde yatırmak zorunda bırakabiliyor.