Orta Doğu'da yaşanan krizin küresel petrol fiyatlarını zirveye taşıması, sürücüleri radikal bir karara zorluyor. Akaryakıt maliyetlerinden kaçan tüketiciler gözünü elektrikli araçlara dikerken, en büyük korku olan "yolda kalma" endişesini bitirecek veriler paylaşıldı. Tüketici organizasyonu Which?, menzil kaygısını tarihe gömen yeni nesil modelleri mercek altına aldı.

MENZİL ŞAMPİYONU MODELLER ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, en yüksek batarya kapasitesine sahip versiyonlar baz alındığında üç model menzil sınırlarını zorlayarak öne çıktı:

Volvo EX60 (P12 AWD): Listenin zirvesinde yer alan model, tam 810 kilometrelik menziliyle ezber bozdu. P12 dört çeker sistemiyle dikkat çeken araç, hem güvenlik teknolojileri hem de tek şarjla İstanbul’dan Antalya’ya kesintisiz ulaşım sağlayabiliyor.

BMW iX3 50 xDrive: Zirveyi yakından takip eden bu model, 805 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Aracın verimliliğini artıran 20 inçlik özel aerodinamik jantları, rüzgar direncini en aza indirerek uzun yol performansını maksimize ediyor.

Mercedes Benz EQS 450+: Prestij ve teknolojiyi birleştiren model, 780 kilometrelik menziliyle listenin en güçlüleri arasında. AMG Line Premium donanımıyla gelen araç, akıllı batarya yönetim sistemi sayesinde yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.

ENERJİ MALİYETLERİ KARAR MEKANİZMASINI ETKİLİYOR

Analistler, petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların, kararsız tüketicileri uzun vadeli tasarruf amacıyla elektrikli veya hibrit modellere yönlendirdiğini belirtiyor. Özellikle tek şarjla şehirler arası mesafelerin aşılması, elektrikli araçları artık bir "şehir içi alternatifi" olmaktan çıkarıp ana tercih haline getiriyor.