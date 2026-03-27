Antalya'nın tarihi bölgesi Kaleiçi'nde, çocuk şekerlemeleri satan bir esnaf ile karşısındaki hediyelik eşya dükkanı arasında teşhir tartışması yaşandı. Şekerlemeci, karşı dükkanda satılan 'bereket tanrısı' heykelciklerini müstehcen bularak durumu CİMER ve yerel yönetimlere şikayet etti. İki esnaf arasındaki bu bireysel anlaşmazlık, idarenin müdahalesiyle tüm çarşıyı etkileyen geniş çaplı bir uygulamaya zemin hazırladı.
Artan şikayetler üzerine Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Muratpaşa Belediyesi harekete geçerek, iki yıldır beklemede olan düzenleme tebligatını yürürlüğe koydu. Alınan kararla, tarihi dokuyu koruma gerekçesiyle bina cephelerindeki tenteler, stantlar ve tabelalar kaldırılmaya başlandı. Ancak bu kararın tam da turizm sezonu başlarken ve esnafa herhangi bir alternatif proje sunulmadan aceleyle uygulanması çarşıda tepkilere neden oldu.
Kaleiçi esnafı, birinci derece sit alanı olan bölgede kurallara uyulmasına karşı çıkmadıklarını ancak kararın plansız bir şekilde hayata geçirildiğini belirtiyor. Yaz sıcağında ürünlerini nasıl koruyacaklarını bilemediklerini ifade eden işletmeciler, yetkililerden süreci ortak akılla yönetecek sokak bazlı projeler talep ediyor.
Şikayete konu olan hediyelik eşya dükkanı sahibi ise sattığı objelerin turistik bölgelerde yasal olarak bulunduğunu savunarak, bireysel bir şikayetin tüm esnafın düzenini bozduğunu dile getirdi.