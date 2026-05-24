Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bayram planlarını anlattı. Genellikle bayram dönemlerinde İstanbul’da kalmayı tercih ettiklerini belirten çift, bu yıl kısa bir tatil yapacaklarını ve bayramı Londra’daki evlerinde geçireceklerini açıkladı.

KLASİK BAYRAM HAVASINI SÜRDÜRÜYORUZ

Ünlü ikili, çocuklarıyla birlikte geleneksel bayram coşkusunu yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti. 2009 yılında evlenen ve mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunan ünlü çift, Kurban Bayramı’nı bu yıl Londra’daki evlerinde geçireceklerini söyledi. Bayramların manevi atmosferine önem verdiklerini dile getiren çift, çocuklarına geleneksel değerleri aktarmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Bayram sabahlarının kendileri için özel bir anlam taşıdığını anlatan ikili, çocukların büyüklerin elini öpmesiyle evde klasik bayram havasının sürdüğünü ifade etti.

BAYRAMDA İSTANBUL BOŞALINCA ÇOK KEYİFLİ OLUYOR

Genellikle İstanbul’da kalmayı tercih ettiklerini söyleyen çift, “İstanbul boşalınca çok keyifli oluyor ama bu sene kısa bir tatil planımız var” dedi.

Çocuklarının bayram heyecanının kendilerini de eski günlere götürdüğünü söyleyen ünlü çift, “Bayramda çocuk olmak çok güzel. O heyecanı şimdi çocuklarımızla yeniden yaşıyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.