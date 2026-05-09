Tera Holding ile Beşiktaş arasında bir süredir yürütülen forma sırt sponsorluğu görüşmelerinde sona gelindi. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA BİR ARAYA GELDİLER

Beşiktaş’ın Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında dikkat çeken bir buluşma yaşandı. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç birlikte takip etti. Siyah-beyazlı camiada bu görüşme, sponsorluk sürecinde son aşamaya gelindiği şeklinde yorumlandı.

Tera Holding’in Beşiktaş ile forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı ve kulübün yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirim yapacağı ifade ediliyor. Yeni sezonda mali yapısını güçlendirmek isteyen Beşiktaş açısından anlaşmanın önemli bir destek sağlayacağı değerlendiriliyor. Sponsorluk gelirinin kulübün bütçesine ciddi katkı sunması beklenirken, iş birliğinin sadece forma sponsorluğu ile sınırlı kalmayabileceği de konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.