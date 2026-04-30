Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, duran top organizasyonlarının ardından taktik idmanlarla sona erdi. KAMP KADROSU BELLİ OLDU Antrenmanın ardından siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ve sakatlığı süren Kartal Kayra Yılmaz ve Gökhan Sazdağı kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kafileye şu isimleri dahil etti: Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-Gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu.

