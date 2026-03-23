Bir dönem Beşiktaş forması giyen Joe Worrall, tren istasyonunda gelinlikle şarkı söylerken görüntülendi.
Burnley'nin Cumartesi günü Fulham'a 3-1 yenildiği maçta forma giyemeyen Worrall, Londra St. Pancras International istasyonunda gelinlik giyerek şarkı söyledi. 29 yaşındaki oyuncu Queen grubunun 1979 tarihli efsanevi parçası 'Don't Stop Me Now’ı söylerken görüntülendi. Video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken binlerce kez paylaşıldı.
BEŞİKTAŞ’TA 9 MAÇTA OYNADI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley’de forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun 3 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Joe Worrall, 2023-24 sezonunun devre arasında Nottingham Forest'tan kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş ve 9 maçta oynayıp 1 gol atmıştı.