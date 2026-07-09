A Milli futbolcu Salih Özcan, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için Köln'den yola çıkarak İstanbul'a geldi. Milli futbolcu, siyah-beyazlı kulüple imzalayacağı sözleşme için akşam saat 20.00 sıralarında Köln'den ayrıldı ve saat 00.00'da İstanbul'a ayak bastı. Milli yıldız, geçeceği sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak. Havalimanında karşılanan Salih Özcan, siyah beyazlı-kulübün sosyal medya hesaplarına “Çok mutluyum. Büyük Beşiktaş Kulübü’nün bir parçası olmak çok gurur verici bir his. Söz veriyorum, sahada her şeyimi vereceğim ve savaşacağım.” açıklamasını yaptı. Salih Özcan'ın atacağı 3 yıllık imzanın ardından Beşiktaş'ın Slovakya'daki kampına katılacak.

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