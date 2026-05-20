Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu, hız yaptığı gerekçesi ile ceza aldı. A Spor'un haberinde göre aile ziyaretine gittiği Bingöl'den Elazığ'a giderken hız limitini aşan siyah beyazlı futbolcu yüksek hız ile radara takıldı. Saatte 163 kilometre hız yapan Beşiktaş futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun, Elazığ’ın Kovancılar ilçesi mevkiinde yapılan radar uygulamasında yakalandığı öğrenildi. Hekimoğlu’nun ehliyetine 30 gün el konulurken, 20 bin TL para cezası kesildi. Beşiktaş'ın genç yıldızı şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını ifade etti.

