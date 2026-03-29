Yeni sezon için şampiyonluk parolasıyla çalışmalarına start veren Beşiktaş'ta, kadro planlamasıyla ilgili kararlar alınmaya başlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in, yeni sezonda da kadroda tutulmasına karar verildi. Ancak Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek buluyor.

CENGİZ'İN DE KARARI BELLİ

İki kulüp arasında sezon sonunda bonservis için bir pazarlık yapılması beklenirken, Cengiz Ünder'in de Beşiktaş'ta kalmak istediği ifade edildi.

28 yaşındaki hücumcu, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 24 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.