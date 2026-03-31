Yeni sezonun kadro iskeletini oluşturmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, en büyük eksikliklerden biri olarak görülen sol kanat bölgesi için kolları sıvadı.

Takvim'de yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, Chelsea forması giyen 21 yaşındaki İngiliz kanat Jamie Bynoe-Gittens'ı transfer listesine ekledi. Yönetimin transfer için Chelsea ve oyuncunun menajeri ile ilerleyen günlerde görüşmelere başlayacağı ve sezon sonunda da teklif yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Bu sezon Chelsea'de 27 maçta forma giyen Gittens, 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. 21 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 35 milyon euro...