Şampiyonluk hayaliyle yanıp tutuşan Beşiktaş taraftarı takımın kalitesini üst seviyeye çıkaracak bir dünya yıldızı için nefesini tuttu… Siyah-beyazlıların uzun süredir beklediği transfer artık resmileşmek üzere. Leandro Trossard için kritik adım atıldı; menajeri Dirk Hebel, Amerika’daki programını yarıda kesip binlerce kilometre yol katederek İstanbul’a geldi. Arsenal ile anlaşma çok önceden yapıldı. İngiliz devi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcuyu 17 milyon Euro’ya bırakmaya ikna edildi.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Ardından 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusuyla pazarlıklar başladı. Dünya Kupası’nda olması nedeniyle görüşmeler menajer Dirk Hebel üzerinden yürütüldü. 8 milyon Euro maaş artı bonuslar üzerinden prensipte el sıkışıldı. Hebel ile İstanbul’daki toplantıda anlaşmanın son şekli masaya yatırılacak. Bonus maddeleri, şampiyonluk primi gibi detaylar da konuşulduktan sonra Trossard artık Beşiktaş’ın futbolcusu olacak. Belçikalı oyuncunun gelişi, Beşiktaş’ın hücum gücünü Avrupa standartlarına taşıyacak bir hamle olarak görülüyor.