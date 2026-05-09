İstanbul Beşiktaş’ta husumetli iki kişi arasında çıkan kavga sırasında polis müdahalesiyle yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yıldız Mahallesi’ndeki Beşiktaş Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Fahrican D. ile Gökay U. meydanda karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fahrican D.’nin elindeki palayla Gökay U.’yu kovalamaya başladığı öğrenildi.

Çevrede görev yapan polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Fahrican D.’nin palayla polislere saldırmaya çalıştığı öne sürülürken, ekipler şüpheliyi bacağından vurdu.

Polisin silahından seken kurşunların çevrede bulunan Mehmet Yusuf Y. (22), Eylül Y. (23) ve Muhammet Ali S.’ye (23) isabet ettiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Gökay U.’nun üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Muhammet Ali Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bacağından vurulduğunu belirterek, olay sonrası çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sarı, görüntülerde saldırgan gibi gösterilmesinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

YARALILARDAN BİRİ SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ ÇIKTI

Olayda yaralanan kişilerden birinin sanal medya ünlüsü Muhammet Ali Sarı olduğu ortaya çıktı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bacağımdan vuruldum. Saçma bir şekilde. Hala elim ayağım titriyor. İşin şokundayım. Bir yandan ilk başta soğukkanlı davranmaya çalıştım, şakaya vurdum ama idrak edemedim. Şu an belki mantıklı da konuşamıyorumdur gerginlikten. Asıl konuşma anlatma sebebim şu, yalan haberler. Böyle bir haberler belki görmüşsünüzdür. Beşiktaş'ta bıçaklı grup saldırısı olurken polisler 3 saldırganı etkisiz hale getirdi diye ve videonun içerisinde ben yerde yatıyorum sanki ben saldırganmışım ve ben etkisiz hale getirilmişim gibi. Bu beni çok gerdi olayın ben size doğrusunu anlatmak istedim" dedi.