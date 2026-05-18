Süper Lig'e erken havlu atan ve Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği günlerdir merak konusuydu. Siyah-Beyazlılarda 53 yaşındaki çalıştırıcının geleceğiyle ilgili yapılan toplantıdan ayrılık kararı çıktı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu, asbaşkan Murat Kılıç ve Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantının sonunda yola Sergen Yalçın ile devam edilmemesi kararı alındı.
