Kartal'da Sergen Yalçın’ın kaderi cumartesi günü belli olacak. Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın, Rize maçının ardından cumartesi öğlen saatlerinde bir araya gelecek. Olumlu-olumsuz her türlü karara açık bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

"TARAFTAR İSTİYORSA BIRAKIRIZ"

Konyaspor ve Trabzonspor maçlarının ardından taraftarların aleyhinde "istifa" tezahüratı yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iki karşılaşmanın ardından da "Taraftar bırakmamızı istiyorsa bırakırız, ondan şüpheleri olmasın" açıklamalarını yapmıştı.