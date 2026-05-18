Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'ın, başkan Serdal Adalı ile yapacağı görüşmeye çevrilmişken Siyah-Beyazlılarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Üç yabancı futbolcunun, Yalçın'ın göreve devam etmesi halinde 'Biz yokuz' dediği öne sürüldü.

ÜÇ FUTBOLCU İSYAN ETTİ

Takvim'in haberine göre Portekizli stoper Tiago Djalo, Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi ve Çek kanat Vaclav Cerny, yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek Sergen Yalçın'dan memnun olmadıklarını dile getirdi. Üç futbolcunun da Yalçın'ın göreve devam etmesi durumunda takımdan ayrılmak istediklerini yönetime ilettiği kaydedildi.

Kritik zirve öncesi Adalı'ya ulaşan bu isteğin, Yalçın ile gerçekleştirilecek olan görüşmede etkili olup olmayacağı da merak konusu oldu. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'la bugün bir araya gelecek ve Yalçın'ın göreve devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.