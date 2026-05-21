İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Ara transferde Beşiktaş'tan Aston Villa'nın yolunu tutan Tammy Abraham ise bu başarıyla birlikte tarihe geçti. 28 yaşındaki İngiliz golcü, UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 4 farklı organizasyonunda da kupa kaldırmayı başaran ikinci futbolcu oldu. Abraham'ın koleksiyonuna UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Konferans Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi de eklendi.

BEŞİKTAŞ 6 AYDA KARA GEÇTİ

Daha önce bu başarıyı yakalayan diğer isim ise İtalyan sol bek Emerson Palmieri olmuştu. Palmieri; Abraham kendisini yakalayana dek Chelsea ve West Ham formalarıyla 4 büyük turnuvada bu başarıyı yaşayan tek futbolcu konumundaydı.

Sezon başında Roma'dan Beşiktaş'a 15 milyon euroya transfer edilen Abraham, ara transferde 21 milyon euro ve Yasin Özcan'ın bonservisi karşılığında Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.