Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer dönemi için yerli futbolculara yönelik belirlenen liste üzerinde yoğun bir mesai harcıyor. Listenin öncelikli ismi Salih Özcan. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu için Beşiktaş iki ay önce ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Salih'in deneyimi ve orta sahadaki dominasyonu, Beşiktaş'ın hedefleri arasında önemli yer tutuyor.

DÖRT KOLDAN HÜCUM

Yusuf Sarı için de Başakşehir'le temas kuruldu. Fenerbahçe'de süre bulamayan Oğuz Aydın da Beşiktaş'ın radarında. Bodrum formasıyla 1. Lig'de dikkat çeken Ali Habeşoğlu, Beşiktaş’ın forvet hattı için gündemdeki isimlerden. Güvenilir bir yerli eldiven almak isteyen Beşiktaş, Pendik'te forma giyen ve bonservisi Başakşehir'de bulunan Deniz Dilmen için temasları sıklaştırdı.