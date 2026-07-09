12 Mart 1999 tarihinde NATO üyesi olan Çekya Cumhuriyeti'nde yaşanan 'siyasi kriz', Ankara'da yapılan Beştepe zirvesine de yansıdı.

NATO destekçisi Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye'ye gidecek kafileye Rusya destekçisi Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i dahil etmedi. Pavel bu durum üzerine dava açarak heyete girmeye hak kazandı. Ancak iki isim arasındaki görüş farklılığı, Beştepe'de çekilen NATO aile fotoğrafında da gün yüzüne çıktı.

Zirve boyunca birbiriyle iletişime geçmeyen iki isim, fotoğrafta da iki ayrı uçlarda durdu. İki isim Türkiye'ye farklı uçaklarla geldi ve Çekya organizasyona iki ayrı liderle katılan tek ülke oldu. Yaşanan tartışmalar ise medyada “Kavgalı elti gibi fotoda iki ayrı uçtalar” yorumlarına yol açtı.

RUS DESTEKÇİSİ CUMHURBAŞKANI BİLDİRİYİ İMZALAMADI

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ankara'daki NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, Ukrayna'ya taahhüt edilen 70 milyar avro tutarındaki askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteğine katkıda bulunmayacaklarını belirtti.

Babis, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Zirve Sonuç Bildirisi'ne ilişkin konuşan Babis, Çekya'nın, Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avroluk taahhüde katkıda bulunmayacağını bildirdi.

Başbakan Babis, "Biz, bu miktara katkıda bulunmayacağız." dedi.

Avrupa'nın özellikle balistik füzelere karşı savunmaya odaklanması gerektiğini belirten Babis, asıl sorunu bu füzelerin teşkil ettiğini söyledi.

Çekya'nın bu sene değil gelecek sene gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracağı bilgisini paylaşan Babis, "Bu yıl da elimizden geleni yapacağız, bunu reddetmiyorum ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Babis, Çekya'nın NATO içerisinde GSYH'ye oranla savunmaya en az pay ayıran ülke olması nedeniyle toplantıda en son sözü alan kişi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, "Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuyor ve 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit ediyor." ifadelerine yer verilmişti.