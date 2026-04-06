Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde Veliefendi Mahallesi Saha Yolu Sokak’ta meydana gelen olayda beton dökme işlemi sırasında yan dairenin duvarı çöktü. İddiaya göre, inşaatta devam eden beton dökme işlemi sırasında yandaki beş katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ve apartman boşluğunda bulunan duvarlarda hasar oluştu. İnşaattan dökülen betonların oluşturduğu hasar, daire sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Ekipler, binada oluşan hasarın güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını incelemek üzere çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan incelemeler kapsamında inşaat yetkilisi 2 kişi gözaltına alındı.

BİNANIN TAHLİYE EDİLMEMESİNE KARAR VERİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında binadan örnek alan ekipler incelemelerin ardından binanın tahliye edilmemesine karar verdi. Olayda yaralanan kimse olmazken, incelemeler sürüyor.