Hatay’da bir beton mikseri otomobile çarpıp metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde 16 Nisan’da meydana gelen olayda, Caddede ilerleyen beton mikseri, önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Kazayı fark etmeyen beton mikseri şoförü, bir süre bu şekilde ilerledi. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden şoför, aracı durdurdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

