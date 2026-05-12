Mimarlık profesörü Paul Lewis liderliğindeki ekip, New York yakınlarında neredeyse tamamen preslenmiş samandan oluşan bir yapı inşa ederek bu malzemenin potansiyelini sergiledi. Yapılan çalışmada, geleneksel inşaat malzemelerinin üretim aşamasında yüksek karbon salınımına neden olduğu, samanın ise yetişme sürecinde karbonu bünyesinde hapsederek "negatif emisyon" sağladığı vurgulandı.

"TUĞLA EV BİR KARBON BOMBASIDIR"

Projenin mimarı Paul Lewis, klasikleşmiş "Üç Küçük Domuzcuk" hikayesindeki tuğla ev güzellemesinin günümüz iklim krizi koşullarında geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Lewis, "Saman ev karbonu emer, ahşap ev oldukça iyidir; ancak tuğla ev aslında iklim felaketine yol açan bir karbon bombasıdır" değerlendirmesinde bulundu. İnşa edilen prototip evde saman sadece yalıtım malzemesi olarak değil; yapının iskeletini ve duvarlarını oluşturan temel bileşen olarak kullanıldı.

MİMARİ DENEYDEN ENDÜSTRİYEL STANDARDA

Princeton Üniversitesi yapı mühendisliği profesörü Guy Nordenson ile ortaklaşa yürütülen projede, samanın modern mimari formlara nasıl entegre edilebileceği gösterildi. Hudson bölgesinde yer alan yapı, hem geleneksel tarımsal dokuları hem de modern mühendislik çözümlerini bir araya getiriyor. Araştırmacılar, projenin şimdilik bir mimari tasarım örneği olduğunu ancak nihai hedefin samanı tuğla veya beton bloklar kadar standart bir inşaat malzemesi haline getirmek olduğunu ifade etti.

Samanın inşaat sektöründe yaygınlaşabilmesi için yapısal dayanıklılık ve uygulama yöntemleri üzerindeki araştırmalar devam ediyor. Nordenson, malzemenin mevcudiyeti durumunda bunun zamanla endüstriyel bir forma dönüşeceğini savunuyor. Princeton ekibi, bu deneyin inşaat sektöründe fosil yakıt kullanımını azaltacak ve çevresel zararı minimize edecek yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini öngörüyor.