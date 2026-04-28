İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın ABD ziyareti, Beyaz Saray’da gerçekleşen resmi karşılama töreninin ardından dikkat çeken bir protokol tartışmasına sahne oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump tarafından ağırlanan kraliyet çifti, basına verilen fotoğrafların ardından çay programı için Beyaz Saray’ın ana konutuna geçti.

TARTIŞMA YARATTI

Ancak görüşme öncesinde yaşanan kısa bir an, diplomatik nezaket kurallarını yeniden gündeme taşıdı. Trump’ın, Kral Charles’ın omzuna ve koluna hafifçe dokunması, İngiliz kraliyet protokolü açısından tartışma yarattı.

‘PROTOKOL DIŞI’

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kraliyet geleneklerinde fiziksel temasın genellikle kraliyet üyesi tarafından başlatılması bekleniyor. Bu nedenle Trump’ın söz konusu jesti, “protokol dışı” olarak yorumlandı.

Ziyaretin genel atmosferi olumlu geçse de, bu küçük temasın yarattığı yankı, diplomasi dünyasında sembolik davranışların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.