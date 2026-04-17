İstanbul Beyoğlu'nda yolcu taşıyan bir dolmuşun karıştığı trafik kazası bölgede hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Kaza, Sütlüce semtindeki İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan bariyerlere ve yön tabelasına şiddetle çarparak durabildi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan çok sayıda birim yönlendirildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan yolcuların olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi ve polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik ile trafik akışını sağlama çalışmaları devam ediyor.