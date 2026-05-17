Olay, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Mazlum Y., bir kafede oturduğu sırada motosikletiyle yanlarından geçen 26 yaşındaki Dilovan Ç. ile “gereksiz yere gaza basma” nedeniyle tartıştı. Tartışmadan iki gün sonra arkadaşıyla birlikte plakası olmayan motosikletle olay yerine gelen şüpheli, yanıcı madde sıkarak Dilovan Ç.’ye ait motosikleti ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki diğer motosikletlere de sıçradı. Yangında Dilovan Ç.’nin yanı sıra Çetin Ç. (36), Kaan Ş. (26) ve Zübeyir A.’ya (44) ait motosikletler de yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayda yaralanan olmadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin Mazlum Y. ve İslam A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda Mazlum Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde, tartışma yaşadığı için motosikleti yaktığını ve olay günü alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca motosikleti kolonya benzeri bir sprey kullanarak ateşe verdiğini anlattığı belirtildi.

Poliste “mala zarar verme” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydı bulunan Mazlum Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İslam A.’nın ise “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki şüpheliden birinin park halindeki motosiklete yanıcı madde sıkarak ateşe verdiği ve ardından olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı.