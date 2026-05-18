İstanbul Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde göğsünden bıçaklanan 21 yaşındaki Kudret Özcan, saat 10.50 sıralarında ambulansla hızlıca acil servise getirildi. Burada yapılan ilk müdahale ve ameliyatın ardından Özcan, hastanenin 10’uncu katında yer alan genel cerrahi servisine yatırılarak tedavi altına alındı.
ACİL GİRİŞ KAPISINA DÜŞTÜ
Tedavisi devam eden yaralı genç, aynı gün akşam saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle odasının penceresinden aşağı düştü. Büyük bir gürültüyle hastanenin acil giriş kapısının önüne çakılan Özcan'ı gören sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri hemen müdahale etti. Ancak yapılan kontrollerde talihsiz gencin olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.
8 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Kudret Özcan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı kimlik sorgulamasında ise hayatını kaybeden Özcan’ın; 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Motosiklet hırsızlığı' gibi çeşitli asayiş suçlarından emniyette 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Gencin pencereden kazara mı düştüğü, intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği yönündeki soru işaretlerini aydınlatmak için hastanenin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.