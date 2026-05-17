Türk rock müziğinin sevilen gruplarından mor ve ötesi, özel akustik performansıyla yeniden sahneye çıktı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konser, yoğun ilgi görürken müzikseverler gece boyunca grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Akustik özel konserin biletleri satışa çıktığı gün kısa iki saat içerisinde tükenmişti. Harbiye Açıkhava’da binlerce kişi mor ve ötesi’nin unutulmaz şarkılarıyla buluştu.

GECENİN SÜRPRİZİ KONUK SANATÇILAR OLDU

Grup gece boyunca “Bir Derdim Var”, “Cambaz”, “Araf”, “Dünyaya Bedel”, “Daha Mutlu Olamam” ve “Son Sabah” gibi sevilen parçalarını akustik düzenlemelerle yeniden yorumladı. Konser boyunca oluşan atmosfer, dinleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Gecenin öne çıkan anlarından biri “Son Sabah” performansı sırasında sahneye çıkan akordeon sanatçısı Mikail Yakut oldu. “Melekler Ölmez” şarkısında kemanıyla sahne alan Özgecan Günöz ise performansa duygusal bir hava kattı.

BİS YAPTI

Gecenin finalinde ise tempo zirveye çıktı. Bis bölümünde seslendirilen “Yaz Yaz Yaz”, binlerce kişinin eşlik ettiği büyük bir kapanışa dönüştü ve konser gecesi uzun süre hafızalarda kalacak anlara sahne oldu.