Tatlı bir kaçamaktan çok daha fazlası... Bilim dünyası, kakaonun içinde bulunan ve "flavanol" adı verilen güçlü bitki bileşenlerinin peşine düştü. Sonuçlar çarpıcı: Doğru formda ve miktarda tüketildiğinde çikolata, sadece bir keyif gıdası değil, vücut için koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Ancak uzmanlar uyarıyor; marketten rastgele aldığınız her paket bu mucizeyi taşımıyor.

21 BİN KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Araştırmalar, çikolatanın sağlığa olan etkisinin içeriğindeki "kakao yoğunluğu" ile doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı:

Zirvenin Sahibi Bitter Çikolata: Bilimsel çalışmaların "en sağlıklı" olarak tescillediği tür, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata oldu. Diğer çeşitlere göre çok daha fazla antioksidan içeren bu tür, kalbi koruyan ve bilişsel yetileri keskinleştiren temel kaynak olarak gösterildi.

Kalp Ölümlerini %27 Azaltıyor: Tarihin en geniş kapsamlı çikolata araştırmalarından biri olan COSMOS çalışması, 21 bin kişiyi üç yıl boyunca izledi. Düzenli kakao flavanolü alan bireylerin kalp kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetme riskinin %27 oranında azaldığı saptandı.

Yaşlanmaya Karşı Hücresel Kalkan: Londra King’s College araştırmacıları, kakaoda bulunan teobromin maddesinin hücrelerin biyolojik yaşını küçülttüğünü saptadı. Bu madde, kan-beyin bariyerini aşarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı sinir sistemini koruma potansiyeli taşıyor.

MARKETTEN ÇİKOLATA ALIRKEN BU DETAYA DİKKAT

Uzmanlar, kakao kitlesi içermeyen beyaz çikolatanın besinsel hiçbir faydası olmadığını, aksine vücuda sadece yağ ve şeker yüklediğini vurguluyor. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, sağlığını korumak isteyenlerin "en sağlıklı" seçilen yüksek kakaolu bitteri tercih etmelerini, ancak bunu da "seyrek ve küçük porsiyonlar" halinde tüketmeleri gerektiğini hatırlatıyor.