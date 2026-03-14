Brezilyalı bilim insanları, Maranhão eyaletinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan devasa fosilleri inceleyerek Dasosaurus tocantinensis adını verdikleri yeni bir dinozor türü tanımladı.

BOYU 20 METRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

2021 yılında Davinopolis yakınlarında bulunan kalıntılar, titiz bir çalışmanın ardından bu ay bilim dünyasına tanıtıldı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki uyluk kemiği, bu canlının Brezilya’da şimdiye kadar yaşamış en büyük türlerden biri olduğunu kanıtladı.

Paleontologlar, kemik ölçümlerine dayanarak bu dev otoburun yaklaşık 20 metre uzunluğa ulaştığını hesapladı. Araştırmaya katılan uzmanlar, kazı sırasında uyluk kemiğinin devasa boyutlarının projenin gidişatını değiştirdiğini belirtti. Bu keşif, bölgedeki Tocantins Nehri'ne atıfla isimlendirilen türün, Güney Amerika'nın tarih öncesi devleri arasındaki yerini tescilledi.

SOYU AVRUPA'YA DAYANIYOR

Yapılan filogenetik analizler, Dasosaurus’un en yakın akrabasının İspanya’da bulunan Garumbatitan morellensis türü olduğunu ortaya koydu. Bilimsel veriler, bu dinozor soyunun kökeninin Avrupa'ya dayandığını gösterdi. Bu durum, benzer türlerin kıtalar arası göç yollarını aydınlatan biyocoğrafik bir keşif olarak kayıtlara geçti.

Araştırmacılar, bu türün atalarının yaklaşık 130 milyon yıl önce, Atlantik Okyanusu henüz tam olarak oluşmamışken Kuzey Afrika üzerinden Güney Amerika’ya geçtiğini değerlendirdi. Bu bulgu; Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtaları arasında geçmişte kara bağlantıları bulunduğu teorisini destekleyen çok güçlü bir kanıt oluşturdu.