2026 yılı, insanlık tarihinde makinelerin "kendi kendini çoğaltma" (self-manufacturing) döneminin başladığı yıl olarak kayıtlara geçiyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ve "Terminatör gerçek mi oluyor?" sorusunu sorduran videolarda, insansı (humanoid) robotların montaj hattına geçerek diğer robotları büyük bir hassasiyetle monte ettiği görülüyor.,

İNSAN ELİ DEĞMEDEN 7/24 ÜRETİM

Özellikle Figure AI ve Tesla gibi teknoloji devlerinin paylaştığı son görüntüler, robotların artık sadece basit görevleri yapmadığını, karmaşık üretim süreçlerini bizzat devraldığını kanıtladı.

Videolarda robot kolların, diğer robotların parmaklarını yerleştirdiği, hassas devre ayarlarını yaptığı ve montaj sonrası "test" süreçlerini bizzat yürüttüğü görülüyor. İnsan işçiye ihtiyaç duymadan, yorulmadan ve 24 saat kesintisiz süren bu üretim modeli, Sanayi Devrimi’nden bu yana görülen en büyük kırılma olarak nitelendiriliyor.

"FİLMLERDEKİ DİSTOPYA KAPIYA DAYANDI"

Teknoloji uzmanları, robotların kendi kendilerini tamir edebilecek ve çoğaltabilecek bir seviyeye yaklaştığı konusunda uyarıyor. "I, Robot" veya "Westworld" gibi yapımlarda gördüğümüz o meşhur senaryoların artık laboratuvar duvarlarını aştığını belirten uzmanlar, bu teknolojinin maliyetleri düşürürken devasa bir işsizlik dalgasını tetikleyebileceğini savunuyor.

MİLYONLARCA İNSAN İŞSİZLİK TEHDİDİ ALTINDA

Robotların robot üretmesi, fabrikalarda insan gücüne olan ihtiyacı sıfıra indirme potansiyeli taşıyor. 2026 itibarıyla otomotiv ve teknoloji sektöründeki dev fabrikaların bu "insansız üretim" modeline geçmeye hazırlanması, mavi yaka çalışanlar arasında büyük bir endişe yaratmış durumda.

Görüntüler sosyal medyada "Zeka mı, yoksa felaketin başlangıcı mı?" tartışmalarını alevlendirirken, insanlık "makineleşen dünya" ile yüzleşmeye çalışıyor.