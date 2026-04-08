ABD’de Bill Gates ile hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein arasındaki geçmiş temaslar yeniden gündemde. Gates’in, Haziran ayında ABD Kongresi’nde ifade vereceği doğrulandı.

10 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeyi kabul eden Gates, böylece dosyada adı geçen en yüksek profilli isimlerden biri oldu. BBC'de yer alan habere göre, duruşmanın 10 Haziran’da yapılması planlanıyor. Gates’in sözcüsü yaptığı açıklamada, milyarder iş insanının komitenin sorularını yanıtlamaya hazır olduğunu belirtti.

"SUÇ İSNADI ANLAMINA GELMİYOR"

Adalet Bakanlığı’nın yıl başında yayımladığı milyonlarca sayfalık belgede, Gates ile Epstein arasındaki iletişime dair ayrıntılar da yer aldı. Ancak yetkililer, belgelerde ismin geçmesinin tek başına herhangi bir suç isnadı anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Kendi vakfı bünyesinde çalışanlarla yaptığı bir toplantıda da konuyu gündeme getiren Gates, sorumluluk aldığını ve çalışanlarının sorularını yanıtladığını ifade etti.

"YASA DIŞI FAALİYETE TANIKLIK ETMEDİM"

The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre Gates, çalışanlarından özür diledi ve Epstein ile ilişkilerinin çoğunlukla akşam yemekleriyle sınırlı olduğunu söyledi. Ayrıca herhangi bir yasa dışı faaliyete tanıklık etmediğini de vurguladı.

İNCELEMENİN BİR PARÇASI

Öte yandan, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Şubat ayında aynı komiteye ifade verdi. Soruşturma, Epstein’ın bağlantı ağına dair daha geniş bir incelemenin parçası olarak sürdürülüyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA KOYACAK MI?

Gates’in ifadesinin, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ilişkilerin kapsamına dair yeni detaylar ortaya koyup koymayacağı ise merak konusu.