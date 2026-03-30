Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish'i ısrarlı takiple taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan Prenell Rousseau'nun New York'un Long Island adasında koşu yaparken tren çarpması sonucu öldüğü bildirildi.

Kayıtlara göre çarşamba günü sabahın erken saatlerinde trenin çarpması sonucu meydana gelen olayın kaza olarak değerlendirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

2020'de Eilish'in evine davetsiz şekilde defalarca giden Rousseau gözaltına alınmış ve şarkıcıyla ailesi ona karşı uzaklaştırma kararı almıştı.

Mahkeme belgelerinde şarkıcının ailesiyle birlikte yaşadığı eve yaptığı birden fazla ziyaret sırasında tutarsız davranışlar sergilediği ve bunun sonucunda mülke izinsiz giriş suçundan tutuklanmıştı.

Eilish, özellikle Covid-19 pandemisinin en yoğun olduğu dönemde ziyarette bulunması ve maske takmaması nedeniyle Rousseau'dan korktuklarını da belirtmişti.

Rousseau'nun Eilish veya ailesiyle iletişime geçmesi yasaklanmış ve onlardan en az 100 metre uzakta durması kararı çıkmıştı. Olay sırasında Eilish 18, Rousseau ise 24 yaşındaydı.