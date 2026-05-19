1940'larda, henüz sekoya ağaçlarına yönelik koruma kanunları yürürlüğe girmeden önce kesilen devasa bir ağaçtan üretilen bu taşınabilir yapı, Interstate 43 otoyolu üzerinde kalıcı bir turistik cazibe merkezine dönüştürülmek isteniyor.

Yapının şimdiki sahibi Dav Abdull, amacının Kaliforniya'daki devasa sekoya ormanlarını görme imkanı olmayan insanlara bu doğa harikasını yakından tanıtmak olduğunu belirtiyor.

KÜÇÜK BİR AHŞAP EVE BENZİYOR

Dışarıdan bakıldığında küçük bir ahşap evi andıran bu yapı, aslında dünyanın en uzun ağaç türlerinden biri olan sekoyanın tek bir gövde parçasının içinin oyulmasıyla elde edildi.

Yaklaşık 9 metre uzunluğa, 2,4 metre genişliğe ve 30 santimetre duvar kalınlığına sahip olan bu kompakt "mobil ev", şaşırtıcı bir iç tasarıma sahip. İki işçinin tam zamanlı çalışarak bir yılda tamamladığı kulübenin içinde; kızılçamdan yapılmış mobilyalarla döşeli bir oturma odası, yemek alanı, mutfak, iki yatak odası ve bir banyo yer alıyor.

Kayda geçen belgelere göre, kulübenin yapıldığı orijinal ağaç yaklaşık 79 metre yüksekliğe ve kök tabanında 4,2 metre çapa sahipti. Evin dönüştürüldüğü gövde kısmının ise ağacın yerden yaklaşık 30 metre yüksekteki bir bölümünden kesildiği belirtiliyor.

Doğal ortamları yalnızca Kaliforniya ve Oregon kıyıları olan ve boyları 106 metreyi aşabilen bu asırlık devlerin koruma altında olması, tek bir parça gövdeden oyulan bu yapıyı günümüzde kopyalanması imkansız, nadide bir popüler kültür ve mimari mirası haline getiriyor.